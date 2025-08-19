Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Митко Павлов: В България - нито на улицата, нито в колата, нито на тротоара, нито в морето става
Автор: Георги Кирилов 17:18Коментари (0)47
©
Явно са прави пилотите, че най-сигурното място си остава самолетът. Без да съм черноглед, а по-скоро само резюмирам. Това написа в социалните мрежи Митко Павлов, говорейки за последните фрапиращи инциденти у нас. 

"Фокус" публикува целия пост без редакторска намеса: 

"В България на улицата не става, в колата не става, на тротоара не става, в морето не става, на училище не става, в болница не навсякъде става, в градски транспорт не става, явно са прави пилотите, че най-сигурното място си остава самолетът. Без да съм черноглед, а по-скоро само резюмирам", написа той.



Още по темата: общо новини по темата: 3
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нешка Робева: Добре си живея на село
12:49 / 19.08.2025
Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната ...
13:45 / 19.08.2025
Орлин Горанов в окото на морска буря
11:45 / 19.08.2025
Баба Деси Слава е на седмото небе от щастие
11:35 / 19.08.2025
Вече се разделиха?
11:13 / 19.08.2025
Йоргос Мазонакис излезе от психиатрията
10:34 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Световна черна хроника
Телефонни измами
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: