Митко Щерев: По едно време към масата се приближава руса жена
Новият ни държавен глава Илияна Йотова му изпрати две бутилки от специалния еликсир в красива дървена кутия с изографисан надпис "Президентска колекция“.
Към подаръка има и поздравителен адрес, в който казва: "С вградения новаторски дух Вашата музика - проникновена, чувствителна и вълнуваща, остава близка на няколко поколения българи". После Йотова откроява авторските композиции и аранжименти, както и знаковите албуми и концертни изпълнения на основаната от Митко Щерев група "Диана Експрес", които са устояли във времето и в паметта на обществото. Президентът изразява убеденост, че заслуженото признание и любовта на поколения почитатели на Митко Щерев, за които неговото творчество е олицетворение на най-съкровени мисли и чувства, ще продължават да го даряват с топлина и емоции.
Оказа се, че маестрото е получил още една бутилка вино от наш президент. "Няколко дни по-рано снимах интервю за NOVA с Деси Банова, което ще се излъчи за Деня на влюбените - 14 февруари. Мина много приятно, а след това водещата ме изненада с бутилка вино от съпруга си - бившия президент Росен Плевнелиев. Каза, че ми е голям почитател, а аз й добавих, че на всичкото отгоре имаме много сходни виждания за политиката", разкри пред "Телеграф" Щерев.
Заради грипната епидемия той е отпразнувал достойната си кръгла годишнина само със семейството си в столично заведение. "По едно време към масата се приближава руса жена с голям букет пред лицето. Викам си - това ще да е някоя красива млада почитателка. Като свали цветята, гледам - дъщеря ми от Германия. Голяма изненада ми направи. Беше дошла направо от летището. Даже другите ми две дъщери не знаеха този път - оказа се, че е направила конспирация с най-големия ми внук, който й е казал къде сме. Преди две години той реши да се върне в България и се чувства много добре тук, даже вече си има и гадже", сподели още композиторът. Той допълни, че за него това е бил най-големият подарък - да събере цялото семейство в празничната вечер и заедно да споделят тортата червено кадифе.
Георги Тошев: Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай
Мери Бойс Бенд празнува рождения си ден с концерт
15:05 / 30.01.2026
Азис говори за сватбата
12:20 / 30.01.2026
Светът на шоубизнеса е разтърсен от нов скандал
11:48 / 29.01.2026
Жената на Брус Уилис: Това е и благословия, и проклятие
11:33 / 29.01.2026
Кичка Бодурова пак се замеси в скандал
10:32 / 29.01.2026
Антония Петрова с нов повод да почерпи
09:09 / 29.01.2026
