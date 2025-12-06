Митьо Маринов остана сам
©
"Посрещам ви сам тази сутрин, но няма да е за дълго. Ванина Недкова е в заслужена почивка през следващите дни", коментира той.
До него бе синоптикът Боби Лазаров, който участва и сутрешните блокове през работните дни от седмицата: "Момичетата си почиват днес, ние работим". Водещият се съгласи с него, казвайки "Някой трябва да работи.", коментира той.
Припомняме, че преди няколко месеца Митьо Маринов остана за първи път само, след каро Бесте Сабри напусна телевизията заради любовта си с бившия зет на Христо Стоичков – Айкут Рамадан.
Още по темата
/
Изловиха Бербатов
11:53
Рокади в bTV!
05.12
Още от категорията
/
Неразбирателства развалят съботата на една от зодиите, друга получава разочарование, а трета - изненада
09:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кои са факторите, които превърнаха сериала "Странни неща" в свето...
17:12 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.