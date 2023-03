© виж галерията Носителката на титлата "Мисис България" Манита Вартан стартира пролетната си кампания от изяви и събития с впечатляващ мащабен проект. Амбициозната красавица от Пловдив ще организира конкурса "Princess аnd Рrince Universe Bulgaria", част от веригата "Princess and prince of the Universe", собственост на продуцента Меги Савова.



Последният месец Манита журира няколко конкурса, част от които "Лейди България", както и Мисис Барселона, проведен в сърцето на каталунската столица.



"Вече обявихме кастинга за новото издание на конкурса "Princess аnd Рrince Universe - Bulgaria". В него могат да участват деца от 5 до 15 години. Ако желаете вашето дете да е следващата малки принцеса или принц на България и да носи истинска корона, запишете се на имейл manitavartan@abv.bg, като ни изпратите кратка информация за детето, възраст, две снимки - цял ръст и портретна, както и телефон за обратна връзка", споделя в профила си във фейсбук Манита Вартан.



Конкурсът е част от културния календар на Пловдив и дава право на участие на класиралите се финалисти да се явят на световния финал "Princess of the Universe" и "Miss Aegean Sea" - Greece.



Вартан уточнява, че няма такса за участие. Конкурсът ще се проведе на 13 май 2023 г., в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив.



"Надпреварата ще премине в три тура - спортни дрехи, кръг по желание - талант и кръг с официални тоалети. За участниците сме осигурили фотограф, стилист и детски гримьор. Ще има награди и подаръци".



Конкурсът се финансира от Мисис България Манита Вартан и от спонсори, както и със съдействието на Община Пловдив.