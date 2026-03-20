Младоженец открадна детето на булката по време на сватбата
Драмата се разиграла в обредната зала, малко преди двойката да си каже заветното "да“, докато служителите в залата подавали сигнал до полицията за правния статус на младоженеца.
Внезапно той влязъл в чакалнята, взел детето на годеницата си и избягал в посока градския парк. Полицията в Лауф ан дер Пегниц организирала незабавна операция, в която се включили патрули и въздушно издирване с хеликоптер.
След няколко часа детето било открито при роднини – напълно невредимо. Установено е, че мъжът сам го е оставил там, преди да изчезне окончателно.
Към момента той все още е в неизвестност и се укрива от властите. От полицията уточняват, че той не представлява опасност за обществото, но срещу него тече разследване, разказва "Билд“.
