|Много грозно: Мира Добрева стана жертва на AI фалшива реклама
Това написа Мира Добрева, с което предупреди последователите си е социалните мрежи.
Видеото показва изкуствено създадено нейно копие, което разказва сърцераздирателна история за здравословни проблеми и "чудодейното" хапче, което уж ги решава. Гласът доста наподовява нейният, а лицето определено е тя.
