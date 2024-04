Много ще изнервят ергена Алек тази вечер

© Ударна доза страст, интриги и ревност ни очаква в следващите епизоди на "Ергенът“ тази седмица! Приятелки стават съпернички, Алек напуска коктейла обиден след грандиозния им конфликт в имението.



В сряда и четвъртък вечер (3 и 4 април) от 20:00 ч. зрителите ще станат свидетели на бурни емоции, болезнени откровения, разрушени приятелства и няколко смели хода, които ще предизвикат изненадващ обрат във взаимоотношенията между участничките.



Днес (3 април) Наум ще пристигне в имението с писмо от Алек с името на една специална дама, с която "ергенът“ желае да прекара деня си на далечно и екзотично място. Предупреждението на водещия, че индивидуалната романтична среща няма да е "за хора със слаби сърца“ неминуемо ще стане повод за интересни догадки от страна на останалите претендентки какво точно е подготвил бизнесменът за избраницата си. Докато двамата се наслаждават на уединението си далеч от цивилизацията, останалите момичета в имението ще се впуснат в поредното групово предизвикателство, разпределяйки се по двойки с тези, с които се познават най-добре, в класацията за богини – "Rhodes 2024. Top of the Top“.



Поотделно те ще трябва да отговарят на въпроси за останалите дами в имението, сред които – кои от тях са най-красиви, умни, суетни, мързеливи, претенциозни или лицемерни, а двойката, която има най-много съвпадения, ще получи покана за първата в историята на "Ергенът“ у нас двойна романтична среща.



Откровенията очи в очи заплашват да доведат както до тоталното разцепление в групата на "Малките пантерки“, така и до тежък емоционален срив на най-засегнатата участничка. Скандалът между доскорошните най-добри приятелки в имението ще разтърси стените му из основи, а това ще стане повод да видим някои от привидно свитите дами в неподозирана светлина. Вечерният коктейл ще протече по специален регламент, а по време на "Церемонията на Розата“ Алек ще бъде изправен пред поредния си тежък избор.



В четвъртък вечер (4 април) зрителите на bTV ще се насладят на двойната среща на Алек с дамите, които с отговорите си в "Rhodes 2024. Top of the Top“ ще докажат, че имат абсолютно "синхронизиран“ нюх. Бизнесменът ще отведе двете приятелки на спираща дъха офроуд разходка до най-високата точка в планината, а дали и двете ще получат роза от него, предстои да разберем. По време на вечерния коктейл ще станем свидетели на открит конфликт за вниманието на Алек, доказващ за пореден път максимата, че "за любовта правила не съществуват“. Всичко това ще се случи пред погледа на самия Младенов, а каква ще бъде причината той да се оттегли обиден от компанията на дамите и да изненада всички с решението си с коя от тях да се раздели по време на "Церемонията на Розата“.