Много скоро предстои сватба!
Автор: Екип Burgas24.bg 23:10
©
Тържеството ще е на специално за нас място, поканили сме 120-130 човека, разкри снахата на Карамански. Иво Крамански и Антоанет Пепе вдигат сватба след две седмици!

Щастливата вест оповести самата Ети в социалните мрежи. "Предстои ни сватба!", похвали се инфлуенсърката.

Месеци наред Пепе подготвя тържеството на мечтите си. Типично в свой стил, тя поема цялата организация, изпипвайки всичко до последния детайл. Карамански признава, че трудно намирал време да й помага заради новия си бизнес с бургери.

Двойката подписа през октомври 2024 г.

"Тя прави много повече за сватбата. Това е факт. Но аз не мисля, че съм единственият мъж в това положение. Знам, че ще я направи готина и й се доверявам. Трая си, не разбирам от тези неща", заяви наследникът на мафиотския бос.

Противно на очакванията, двойката не готви грандиозна церемония. Тържеството ще включва "само" около 120-130 човека.

"Всички, които сме поканили, има защо да са там", разкри още диджеят.

"Моминското и ергенското щяха да са в чужбина, но ще са на морето на едно място. Ще се съберем последния ден заедно - мъже и жени", допълни и Пепе, която категорично не иска да й викат стриптийзьор.

Малка или не, сватбата на двойката обещава да бъде едно от бляскавите събития на годината. Припомняме, че семейството вече си каза заветното "да" на 6 октомври 2024 г. Церемонията бе в тесен семеен кръг - в компанията на четирите им деца и най-близките. Още тогава Карамански се зарекоха да си направят голямо тържество, подхождащо на звезди от техния ранг. Месеци по-късно мечтата им е напът да се осъществи.

"Мястото, което сме избрали, е много специално и за двамата. Ще има много популярни изпълнители, които не ходят по сватби. Няма да издавам повече", загатна 35-годишната Пепе.

Запознанството на младоженците се случва преди около 10 лета в известно столично заведение. Антоанет работи като хостеса, а Иво е още непълнолетен. 7 години по-голямата дама изобщо не приема насериозно младока. За разлика от нея тийнейджърът се влюбва на мига - Ети просто е неговият идеал за жена. Пътищата им се разделят, но продължават да се засичат около общи проекти. Истинският им романс стартира през 2022 г. Тогава влогърката вече е минала през две тежки раздели. От отношенията си с предишните партньори Пепе има две момиченца и момченце. Иво също преживял травма, губейки ръката си в катастрофа. Любовта им разцъфва естествено, събирайки ги в точното време. От обичта им се ражда бебе Беатрис, което скоро навърши 1 година.



