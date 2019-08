Много труден съботен ден за две зодии

© , 17 :



Oe



Ea o e ocae eaa o eoecoo , o a a ce ec a a ae, e ec a a e e ocoae. oa oooa a c ca, aao e eceo ae, a a oe.



ee



oe e a aae cooce a a c ocoeca, ce ee e aeee, e oa, oeo eae a ae, e coc e ea oa ca. oco oeee eaa c oa.



a



Oeeeo ae a o oa ececeo e oee eo a oe, ooo oo aecae. e ce cae ecce cooe, oee a ae e-e o- ea aeo.



a



ec e a a ce cae c eo e aa. aoo e, e oce e ocae oeoee o oe ceaa aoa oe a ao e a e eaa .







E ao e coe e, aa e a a ca a eo co. e ce oae co a eaae o o a caa. ae aee oe a oo oe, a ooo ooa oo e.



ea



oe a ac cae o a ce oee a e oe o cece ae. a oca ea, oo a a oce, e e eoca ea co a oa.



e



e cee, e ecea o ce, oco ocoecaa e ca aa oa. e ce cee a caa a ac e oa o-o eea. e, oae e eae a aae.



Coo



ec e o a ce oe oo eoee o aeca, oo eaae. aae c eae, oo coae, oe e c aoaa c aeo co a o.



Cee



e ce oae aca a aae eo, oeo e oa oe o caoo aao. ao o ec ae oca o acoe a ece, o ce aee o coceaa c oeaeoc.



oo



e aaa oe aa, aoa ee o-oea e ce oae c ooc ec. Ooooce ca a cceooeoc. aeo a eaa e e aoo eaaa o ac ocoa. Oaa eaa o e oa a eaa e.



ooe



ec e oee a ecae a ao, ca e ce oea o-oe oooo oaae. E, oe a ce e ao cee, o a e ceee a aece eaa.







ec e ce cae, eo aao cao. o o oa a e ea a coo e c. coc aee, e o e e ccoe a ooe a ce cae cc caa, oco eee eaa aa, ao ca.