Мода Есен 2025: Най-стилните шлифери на сезона
Чудите се какво да облечете за непредсказуемото есенно време? Препоръчваме ви да изпробвате шлифер - моден елемент, който наистина е издържал проверката на времето. Един добър шлифер е инвестиция за цял живот, подходящ за всеки сезон.

Неговата простота го прави идеалното палто, което да акцентира върху коктейлна рокля или да добави нотка професионален престиж към по-небрежно облекло. Той се съчетава с всичко, като мигновено придава желания непринуден шик вид – непретенциозната елегантност, която всички искаме да излъчват ежедневните ни тоалети.

Ако търсите нещо традиционно, шлиферът Chelsea на Burberry в мек бежов нюанс е перфектната инвестиция. Достъпните версии от COS и &Other Stories са също толкова стилни, докато късият модел на Max Mara и двуцветният на Carven са фаворити за сезона, отбелязват от marieclaire.gr.



Статистика: