Супермоделът Ирина Шейк се появи на сцената на популярния Фестивал на италианската песен в Сан Ремо и се превърна в истинска сензация. Тя смени четири рокли, обсипани с дантели и прозрачни елементи, а неочакваният акцент бе диамантът, поставен на зъбите.Ирина бе посрещната от силните аплодисменти на публиката и от двамата водещи Карло Конти и Лаура Паузини. Тя носеше дълга черна рокля от дантела, дело на италианския дизайнер Рикардо Тиши, която разкриваше части от тялото ѝ, в комбинация с дантелени ръкавици и чорапи в същия стил.Но най-ослепителната част от Ирина бе усмивката ѝ, допълнена от малкия диамант, поставен в центъра на резците ѝ. Тя поздрави публиката и изрази любовта си към Италия, проговаряйки дори на италиански.Втората поява на Ирина Шейк бе с нестандартен гащеризон, комбиниран с шапка с пера.А третият тоалет - рокля с цветни пайети и дълбоко деколте, подчерта по невероятен начин красотата на модела. След предните две изцяло черни визии, цветният акцент бе истинска изненада.След това Ирина отново заложи на черното – появявайки се с дълга рокля с висока яка и златисти метални детайли в областта на талията и ръкавите, пише Vogue.В последните две години Ирина Шейк все по-осезаемо се завръща на сцената. Преди това имаше известен период, в който тя странеше от светлините на прожекторите. Причината за това бе майчинството – през 2017 г. супермоделът роди дъщеря на име Леа де Сейн Шайк Купър, която е плод на връзката ѝ с холивудския актьор Брадли Купър.През 2019 г. двамата се разделиха, но запазиха добрите си отношения в името на своята дъщеря. Двамата родители често са забелязвани на семейни разходки и се знае, че и са активно ангажирани в живота на детето, пише ladyzone.bg.