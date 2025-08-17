ЗАРЕЖДАНЕ...
|Моден експерт: Черното не е за всеки
"Цветовият анализ не е поредната модна прищявка, а научен подход със стари корени“, обяснява Пенева.
По нейни думи той започва още с теориите на Гьоте и се развива в модерната си форма в Америка, където стилистите въвеждат т.нар. сезонна система — хората се класифицират по визия и подтонове на кожата в сезони, които определят кои цветове ги карат да изглеждат сияйни, а кои – уморени.
Основните критерии са:
- Температура на кожата – топъл или студен подтон
- Яркост и контраст – интензивност на чертите
- Цвят на очи и естествена коса
"Примерно, ако хващате тен лесно, вероятно сте топъл тип. Ако се зачервявате – по-скоро студен. Но това не е универсално правило – нужен е индивидуален подход“, уточнява Аделина.
"Много хора си мислят, че ако са есен, не могат да носят синьо. Но това не е вярно – просто нюансът трябва да е подходящ. Докато на зимата подхожда чисто синьо, на есента ще отива петролено синьо, с лек зелен подтон“, обяснява модният експерт.
Някои цветове са универсални – класическото червено или тъмносиньото стоят добре на почти всеки.
"Черното не е за всеки“, категорична е Пенева. За по-меките и топли сезони тъмнокафявото е далеч по-удачен избор. Това важи не само за дрехите, но и за грима – например кафява спирала и очна линия изглеждат по-добре върху по-мека визия.
"Ако носим правилните цветове, кожата изглежда по-сияйна, чертите – по-изразени, и нуждата от грим намалява“, казва Аделина. Тя дава пример с Донатела Версаче, която с годините променя цвета на косата и грима си.
"Най-универсалният аксесоар за мен е фишуто – малък шал, който може да се носи около врата, на косата, чантата или китката“, споделя експертът. Аксесоарите са чудесен начин да добавим цвят, без да нарушим стила си, добави тя пред NOVA.
Относно актуалната мода да се закачат плюшени играчки по чанти, Пенева коментира с усмивка: "Социалните мрежи раждат микротрендове, които отмират за два месеца. За мен стилът е личен и дългосрочен, а не моментно увлечение.“
"Ако получавате комплименти от типа "Изглеждаш страхотно“, а не просто "Хубава рокля“, значи сте на прав път“, съветва Аделина. Освен това – пробвайте в магазин или у дома два близки нюанса (топъл и студен), снимайте се и сравнете ефекта, съветва тя.
