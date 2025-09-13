ЗАРЕЖДАНЕ...
Моден гаф: Георги Блажев и Драго Чая с еднакви в две различни телевизии
Със своите шарени ризи в розово и лилаво двамата изглеждаха като копия, макар да бяха на екран в конкуриращи се предавания. Острото око на зрителите бързо улови любопитната прилика и снимките започнаха да се въртят в социалните мрежи.
Самият Георги Блажев с чувство за хумор сподели колажа в своя профил с коментара: "Чай малко...", подчертавайки забавната ситуация, пише "България Днес".
