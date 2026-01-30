"Чувствам се красива точно такава, каквато съм“. Млада жена показва колко е важно да обичаме себе си, независимо от несъвършенствата си.Тя е жестоко обиждана онлайн заради гъстите си косми по ръцете и краката.Асийкин Абдул Рахман от Малайзия става известна в социалните мрежи със смелостта си да откаже да се бръсне въпреки десетките негативни коментари, които получава.Сега тя разкрива как е страдала години наред заради неприятните коментари на непознати, които е получавала."Преди винаги криех ръцете си под дълги ръкави. Мислех, че естественото ми окосмяване по тялото ми ме прави по-малко красива“, разказва 27-годишната актриса във видеоклип в Instagram."Хората ме наричат ​​маймуна или казват, че приличам на мъж“, споделя тя.Някои от коментарите ѝ под снимките включват: "Бръсни се, горило“ или "отвратително“.Дълго време тя се е чувствала притисната да промени естествения си външен вид. "Дори опитах да се бръсна. Но без космите ми си се чувствам гола“, казва Асийкин.Откакто приема прекомерното си окосмяване по тялото си, тя най-накрая става достатъчно уверена, за да се бори срещу кибертормоза."Не поддържам окосмените си ръце, за да стана известна или да получа одобрението на другите. Правя го за себе си“, заявява младата жена.Дори повече от това. Ръцете и краката ѝ ѝ напомнят за любимия ѝ баща, от когото очевидно е наследила гъстата си коса."Окосмяването ми е генетично и като се видя, се чувствам свързана с баща си“, заявява Асийкин.Тя съветва други жени да не се водят от заявени идеали за красота, пише bTV. А сега получава ежедневно и насърчение и комплименти от своите 250 000 последователи, а компании по целия свят ѝ предлагат доходоносни сътрудничества.А мотото на актрисата се превръща в "Окосмени ръце, щастливо сърце“.