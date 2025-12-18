Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни неща!
© Инстаграм
Всичко започва преди близо 8 години, когато Моника се подлага на поставяне на Aquagel в седалището – течен филър, а не импланти, както много хора смятат. Манипулацията е направена с цел обем и естествен ефект. "Бях изключително доволна – без белези, без пластмаса, с естествен резултат“, признава тя.
Години по-късно обаче идва шокът.
В края на август състоянието ѝ се влошава внезапно. Висока температура, пълно изтощение, непоносима болка и срив на организма. "Чувствах се зле по начин, по който никога през живота си не съм се чувствала. Не боледувам. Не съм хипохондричка. Но знаех, че нещо не е наред“, разказва Моника.
След часове на влошаване тя колабира у дома. Не припада – тялото ѝ просто се предава. В "Пирогов“ лекарите отчитат кръвно 70/40 – стойности, които говорят сами за себе си. Още същата нощ е приета по спешност и оперирана.
Оттам започва истинският ад, пише Intrigi.bg.
"Всяка нощ чаршафите ми бяха вир вода. Бях на най-силните обезболяващи, със системи, със синини от кръворазредители. Болката не минаваше. Не можех да се изправя. Не свалях температурата“, спомня си тя.
Следват няколко операции, месец в болница и бавен, мъчителен опит да се научи отново да ходи. Но кошмарът не приключва с изписването.
Месеци наред Моника живее в омагьосан кръг – висока температура, сривове, страх, антибиотици без ефект. Истината излиза наяве едва след нови микробиологични изследвания: масова находка на изключително опасна бактерия и наличие на още една – смъртоносна и супер резистентна.
"Тези бактерии не се убиваха от стандартните антибиотици. Бяха чувствителни само към два – тежки, болнични антибиотици“, разкрива тя.
Причината? Вътреболнична инфекция, свързана с интервенцията, която по собствените ѝ думи не е била жизненоважна. "Пиша това, за да мислите добре дали си струват процедурите, които не са нужни за живота ви“, предупреждава Моника. И добавя категорично: "Винаги търсете бактерия. Винаги!“
Борбата продължава близо четири месеца – физически, психически и емоционално. Имало е моменти на пълна тъмнина, страх и безсилие. Но тя не се отказва.
"Сблъсках се с лимита си. Плаках, крещях, изтърпях ужасни неща. Но се изправих на крака“, казва Валериева.
Днес Моника е жива – благодарна, по-силна и с болезнен, но ценен урок. "Получих награда за ужаса – едно хубаво дупе, но и истински приятели, уроци за живота и още по-голяма жажда да живея“, признава тя с горчива ирония.
В края на откровението си моделът отправя силен апел: бъдете с близките си, бъдете хора и не забравяйте да казвате най-важните думи – "Обичам те“.
Plovdiv24.bg предупреждава, че снимките са малко стряскащи и не са подходящи за хора със слаби нерви или малки деца.
Още по темата
/
Заедно ли са?
10:49
Още от категорията
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
17:20
Сузанита не се спря
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Това са трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:08 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.