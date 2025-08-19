ЗАРЕЖДАНЕ...
|Моноспектакълът "Нашенец" на Мариус Куркински гостува в Бургас
13 причини до Нашенец!
"Всичко започна, като си мислех, че съм Дон Жуан ("Дон Жуан" - 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни ("Песен на песните"- 1993)! Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители ("Дамата с кученцето" - 1996). И до днес не разбирам как съм събрал смелостта да пристъпя към Новия завет ("Евангелие по Матея" - 1997). Това ми помогна да намеря човека в себе си ("Самият човек" - 1999)! Сънувах, че съм се събудил ("Сънят" - 2001). Събудих се и претърпях сътресение ("Сътресение" - 2006)! От него научих много, както за моите предци, така и за съвременната българска публика ("Български разкази" - 2010). По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен човек, който отново сънува ("Сънят на смешния човек" - 2014). Окончателно достигнах до истината! Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на поредното представление и не мога да изляза в реалността ("Юбилей" - 2015). Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на крилете на театъра ("Черното пиле" - 2016)! Играх, играх, играх и стигнах до "Мариус 50" (2019).
Ще потърся причините в "Нашенец" !
Мариус Куркински
Билети се продават на касата на “АРТ АТЕЛИЕ" В Билетен център “ЧАСОВНИКА “.
За повече информация ТЕЛ.0894898098- Маруся Русева -организатор.
