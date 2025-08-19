Новини
Моноспектакълът "Нашенец" на Мариус Куркински гостува в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 15:37
©
Не пропускайте моноспектакъла "Нашенец" на Мариус Куркински  на Културен дом НХК на 23 август. Едно наистина различно театрално преживяване.

13 причини до Нашенец!

"Всичко започна, като си мислех, че съм Дон Жуан ("Дон Жуан" - 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни ("Песен на песните"- 1993)! Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители ("Дамата с кученцето" - 1996). И до днес не разбирам как съм събрал смелостта да пристъпя към Новия завет ("Евангелие по Матея" - 1997). Това ми помогна да намеря човека в себе си ("Самият човек" - 1999)! Сънувах, че съм се събудил ("Сънят" - 2001). Събудих се и претърпях сътресение ("Сътресение" - 2006)! От него научих много, както за моите предци, така и за съвременната българска публика ("Български разкази" - 2010). По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен човек, който отново сънува ("Сънят на смешния човек" - 2014). Окончателно достигнах до истината! Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на поредното представление и не мога да изляза в реалността ("Юбилей" - 2015). Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на крилете на театъра ("Черното пиле" - 2016)! Играх, играх, играх и стигнах до "Мариус 50" (2019).

Ще потърся причините в "Нашенец" !

Мариус Куркински

Билети се продават на касата на  “АРТ АТЕЛИЕ" В Билетен център  “ЧАСОВНИКА “.

За повече информация  ТЕЛ.0894898098- Маруся Русева -организатор.








Статистика: