Моряк издаде рецептата за най-вкусния шаран за Никулден
©
От стария тефтер той извади своята любима рецепта за Никулден и разкри какви са тънкостите на пълнения шаран
Рецепта
1 шаран - около 1,5 кг / 2 кг
За намазване
сок от един лимон
краве масло или олио (но по негова препоръка нека е масло)
сол и черен пипер на вкус
Плънката:
2 глави лук
200 грама ориз
2 настъргани моркова
150 грама стафиди
1/2 ч.л мащерка
500 мл вода или рибен бульон
1/2 чаша орехи нарязани ситно
200 грама гъби
Подготовка на плънката:
Загрейте мазнината и задушете лука. Добавете нарязните гъби и настърганите моркови. А след няколко минути и ориза, който трябва да се задушава докато стане стъклен. Прибавете подправките, а също и сол и пипер (на вкус).
Когато плънката изстине напълнете шарана и зашийте!
Намажете с мазнина тавичка и налейте водата/бульона, а след това и вече напълнения шаран.
Пече се на 180/200 градуса за около час и половина.
Приятен апетит!
Още по темата
Още от категорията
/
Не консервирайте гъби!
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож
17:13 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.