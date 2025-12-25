"Москва не вярва на сълзи": Почина руската актриса Вера Алентова
©
Алентова е родена през 1942 г. в Архангелска област. През 1961 г. тя заминава за Москва и постъпва в актьорския факултет на школата-студио "В. И. Немирович-Данченко“ към МХАТ СССР "М. Горки“. След завършването му Алентова е приета в трупата на Московския драматичен театър "А. С. Пушкин", а през 1965 г. дебютира в киното, играейки учителка във филма "Дни летные“.
Актрисата става известна благодарение на главната роля в филма "Москва не вярва на сълзи“, който е отличен с "Оскар“, както и на ролите си във филмите "Утре беше война“, "Ширли-Мирли“, "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…...“ и много други.
Още по темата
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Още от категорията
/
Чарли Шийн заживя с мъж?
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:25 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:14 / 24.12.2025
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ...
15:15 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопи...
12:54 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
12:56 / 24.12.2025
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазар...
15:50 / 24.12.2025
Актуални теми
Първи и Вечни
преди 1 ч. и 42 мин.
Бог да я прости. Хубав и истински филм със заслужен Оскар.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.