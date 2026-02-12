"Мумията" се завръща на голям екран
©
Според съобщение на Universal Pictures, новият филм ще бъде режисиран от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет, членове на филмовия колектив Radio Silence.
Забележително е, че Вайс не се появи в третия филм "Мумията: Гробницата на драконовия император“, излязъл през 2008 г. Поради това се очаква завръщането ѝ да се открои като важно събитие за дългогодишните фенове на поредицата.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Специалното зимно издание на DOCK International Documentary Historical Film Festival стартира утре
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Николета Лозанова взриви социалните мрежи
17:21 / 11.02.2026
Разделното хранене и резултатите на кантара след прилагането му
15:31 / 11.02.2026
Голямо признание за Лили Иванова
15:07 / 11.02.2026
Познавач "удари"17 081.04 евро прогнозирайки 8 мача с 5 евро зало...
12:20 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.