Music Of The Night e първият концерт от "Купон на Флората"

“Misic Of The Night" e по идея и сценарий на младия талантлив баритон и представлява атрактивна концертна програма и е заимствано от едноименното заглавие на една от най-известните музикални теми от мюзикъла "Фантомът на операта“ от Андю Лойд Уебър, която ще прозвучи на концерта в петък.



В петък вечерта на откритата сцена на Ескпо център "Флора“ – градина /при дъждовно време концертът ще се състои на закрито в същия комплекс/ ще прозвучат незабравими хитове от американски мюзикъли, превърнали се в класика. В програмата на концерта са включени емблематични мелодии: "Аll I Care About Is Love“ и "Razzle Dazzle" от мюзикъла "Чикаго“ от Джон Кандър", “Master Of The House" от "Клетниците“ от Клод-Мишел Шьонберг, "So In Love" от "Целуни ме, Кейт!“ на Коул Портър, "Тhe Impossible Dream" от "Човекът от Ла Манча“ на Мич Лий, “What A Beautiful Morning" от мюзикъла "Оклахома“, музика Ричард Роджърс, "If I Were А Rich Мan" от мюзикъла "Цигулар на покрива" от Джери Бок, "On Тhe Street Where You Live" от "Моята прекрасна лейди" по музика на Фредерик Лоу, "Аll The Things You Are" от мюзикъла "Много топло за май“ от Джером Керн, "Be Prepared" от мюзикъла "Цар Лъв", "Summertime" из операта "Порги и Бес" от Гершуин – транскрипция за пиано, представена от Дария Кръстева, "The Man I Love", също от Джордж Гершуин, в клавирно изпълнение на Дария Кръстева и Нина Райхел и други популярни заглавия, превърнали се в част от нашия емоционален свят, в който пазим романтиката и чувствителността, така трудно съизмерими със съвременните реалности, но толкова необходими – за да съхраним най-човешкото в себе си…



В цялостната концепция на концертния спектакъл "Music Of The Night" Бранимир Недков е съумял да вплете в единна нишка с емоционален импакт основната идея на и осезаемия си афинитет към жанра мюзикъл, който съчетава комплексни изразни средства и притежава неоспорим чар, именно заради своите универсални послания:



Освен главното действащо лице в концерта на 18-и юни – Бранимир Недков, който ще създаде мост между музика и публика, чрез вълнуващи цитати от книги, които имат емоционално-смислова връзка с представяните музикални произведения. В концертния спектакъл на рояла ще му партнират – като пълноправни участници в пресъздаването на цялостното настроение, пианистките Дария Кръстева и Нина Райхел. В атрактивната музикална селекция важна част от цялостното внушение са беквокалистките: Весела Апостолова /чието дело са клавирните транскрипции на песните/, Стефка Христозова и Калина Попова, Добавъчен елемент към естетичната визия, внасяйки динамичен емоционален акцент в програмата, е и балетната двойка – Полина Иванова и Даниел Тичков.



Отделните компоненти на концерта са умело съчетани – от цялостно издържаната идейна концепция, с вкус и мяра, до стилната сценична визия, светлинни и специални ефекти и перфектен саунд.



С програмата "Купон на Флората“, която ще представи още: "Любими руски романски“ – на 24 юли, "Наздравица“ – на 13 август, както и бароковия концерт "Пътуване във времето“ – на 28 август. След повече от година неочаквано и несравнимо с всичко в съвремието ни изпитание в световен план, изкуството доказва, че не само не би могло да бъде заглушено, обезличено и поставено в неблагоприятната позиция на жертва на обстоятелствата, а бе и продължава да бъде най‐сигурната атестация за надмощието на духа.