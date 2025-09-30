ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мъж забравил в якето си лотариен билет - оказало се, че печели 15,3 милиона евро
"Чух по радиото, че търсят победителя и си помислих: как може някой да бъде толкова глупав, че да не отиде да си вземе наградата?“, споделя мъжът пред репортери.
Лотерийният клон е търсил мистериозния победител в продължение на шест месеца, дори е поставял обяви в пунктовете за продажба, отбелязва AFP.
Мъжът прибрал билета в джоба на якето си и го прибрал в гардероба от март миналата година. Когато намерил билета миналата седмица открил, че той е щастливият победител.
Що се отнася до парите, те ще бъдат използвани за закупуване на нов диван и за издръжка на децата му, споделя германецът.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 55 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Виктория Бекъм: Стига!
12:23 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Ергенката Косара не иска да покаже гаджето си
09:05 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
21:11 / 29.09.2025
Алекс Николов затрупан от подаръци на филипинки
13:08 / 29.09.2025
Консумацията на супи, приготвени от различни видове зеле, помага ...
13:26 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета