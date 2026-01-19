Мъжът на Алекс Богданска е бил дебел
©
"Преди години свалих над 30 килограма... И оттогава разбрах, че промяната започва в главата, а не в залата!" – пише Мартин Кура, както е прякорът на надарения мачо.
До преди 7 години година мъжът до моделката е бил човек с наднормено тегло. По това време начинът му на живот е бил далеч от здравословния, нередовно хранене, липса на движение и постоянно напрежение. В края на 2019 г. Мартин ударил 122 килограма и решава, че трябва да спре да дебелее. Той постепенно променя хранителните си навици, започва да тренира редовно и да изгражда дисциплина - нещо, което признава, че му е липсвало преди. Резултатът е впечатляващ: за година той сваля около 30 килограма и напълно променя не само външния си вид, но и начина си на мислене.
Трансформацията започнала през 2020 г. и само за няколко месеца Мартин се превърнал в стройния господин, който е в момента. Той наблегнал на силовите тренировки, но със сигурност ги е съчетал с правилната храна. Богданска също е особено внимателна с порциите и е привърженичка на гладолечението. Тя практикуваше очистителни дни само на плодове и чай, последвано от захранване. В търсене на идеалния режим тя дори си направи популярен напоследък кръвен тест, който показва кои храни организмът възприема добре и кои не.
"Оказва се, че разграждам по-добре въглехидратите. А аз цял живот бягам от това да ям картофи, ориз и хляб. Сега без угризения мога да го правя", признава успокоената вече хубавица.
За идеален корем Богданска си направи операция, но мъжът й засега се въздържа от подобна интервенция и залага на фитнеса и разходките сред природата. Много от последователите на Светломиров го поздравиха за признанията за дебелия му период и трансформацията, като така дава пример на младите момчета, че трябва да се движат и да спортуват, а не да ядат вредни храни и да дебелеят пред телевизора.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ще се женят!
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
22:56 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
20:36 / 16.01.2026
Комедията "Изневери в повече" гостува в Бургас
16:46 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.