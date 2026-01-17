Мъжът на Ралица Паскалева: Днес я има, утре я няма
©
"Много е трудно постоянно да имаш време, енергия и мотивация", откровена е Ралица. Именно затова тя си повтаря: "То си е за теб, Ралица!", както и думите, които често чува от половинката си - Теодор Салпаров:
"Не мотивацията е важна - днес я има, утре я няма. Дисциплината е ключът към успеха във всяка сфера", цитира HotArena.
Още по темата
/
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
12:34
Елвиса: Потресен съм
16.01
Още от категорията
/
Ще се женят!
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
22:56 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
20:36 / 16.01.2026
Комедията "Изневери в повече" гостува в Бургас
16:46 / 16.01.2026
Дарина Павлова забегна за Тайланд
15:31 / 16.01.2026
Сдобриха се след десетилетие на мълчалива вражда
15:30 / 16.01.2026
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.