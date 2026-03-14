Мъжът на Ружа Игнатова - Бьорн Щрел, може да я издаде. Срещу него започва ново дело, като очакванията са този път немецът да не може да се измъкне от затвора. За да си спести ходенето зад решетките, той може да се споразумее с прокуратурата да го пусне, ако издаде къде е Криптокралицата.Тази новина идва неочаквано на фона на привидното затишие по случая на Игнатова. До момента никой не подозираше, че мъжът й е отново подведен под отговорност, като този път доказателствата срещу него са сериозни.Новината за това неочаквано дойде от актрисата Нилам Фарук, която играе Криптокралицата в новия немски сериал "Вземи парите и бягай". Фарук разказа за процеса срещу Шрев пред швейцарски медии.В сериала Фарук играе най-издирваната жена в света - Ружа Игнатова. Тя основава фалшивата криптовалута OneCoin и след като е разкрита, потъва вдън земя с милиарди долари в офшорки.Преди години полицията извършва изненадващ обиск на дома на мъжа на Ружа - Щрел, но удрят на камък. Разследващите не успяха да намерят доказателства, които да сочат, че съпругът на Игнатова има участие в OneCoin. Ченгетата все пак конфискуваха 60 000 евро от дома му, който е близо до Франкфурт, но тогава германецът се измъкна. Бяха му повдигнати обвинения за пране на пари, но впоследствие бяха свалени. Разследващите обаче не се отказват - следят всяка крачка на Щрел и на неговите близки дълги години след като Ружа е изчезнала.Накрая трудът им се отплаща, защото засичат съмнителни трансакции за милиони от Ружа към Щрел. Те идват от сметка в Хонконг, а разследващите са категорични, че това са пари на жертви на OneCoin.Предстои делото срещу съпруга на Игнатова да започне в най-скоро време, защото разследващите са събрали достатъчно доказателства за участието му в криптоизмамата, които трудно ще бъдат оборени в съда. Има голяма възможност обаче Щрел да опита да се договори с прокуратурата и дори да не влезе в затвора, ако предостави на властите информация за Ружа или за други "играчи" от OneCoin, които са на по-високо ниво."Съпругът на Ружа досега се отърваваше леко в правно отношение. Но предстои и нов процес срещу него за пране на пари. В момента той си живее спокойно с дъщеря си близо до Франкфурт", споделя Фарук, която смята, че цялата история около Ружа е направо невероятнаАктрисата е направо изумена от факта, че Ружа се укрива 9 години въпреки всички усилия и пари, вложени в издирването й.Нилам Фарук споделя, че първоначално е мислела, че Ружа е мъртва, но вече е сигурна, че е жива. Дори закачливо пише на Ружа Игнатова под една от своите публикации в интернет. "Ружа, не се колебай да ми пишеш в личните съобщения. Благодаря!", гласи съобщението на немската актриса от турски произход."Най-разпространената теория е, че Ружа живее на яхта в международни води. Че изглежда много различно от преди и дори и да слезе някъде на суша, то никой не би могъл да я разпознае", разказва Фарук."С Ружа има едно нещо, което ни обединява. И двете се справяме добре с мъжете. Аз съм безстрашна, когато общувам с тях, и тя винаги също е била. Морално или психологически обаче, не исках да позволя на този човек да се доближи твърде много до мен. Искам да кажа, че ме беше страх да потъна напълно в ролята, просто не исках", разказва за общото между нея и Криптокралицата.Фарук е категорична, че нищо не оправдава Ружа, но по странен начин й се възхищава."Ружа е изключително умна, но е обсебена от мания за величие, успех и е пристрастена към парите. Ружа е готова да използва най-подлите подходи и хитрини, за да постигне целите си", разсъждава Фарук.