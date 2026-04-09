Скандалът с главни герои Трифонова и Събков, разтърсил Hell’s Kitchen, за който Burgas24.bg съобщи, се разраства.

Всичко между двамата започва уж невинно – погледи, комплименти и закачки, които не остават незабелязани. Трифонова го пита уж само за рецепти, а Събков не крие възхищението си от нея и не пропуска възможност да я хвали пред камерите. Първоначално двамата се опитват да прикрият отношенията си, избягвайки очевидни прояви на близост, но напрежението между тях се долавя все повече от другите участници. Кулминацията идва, когато зрителите стават свидетели на кадри, в които двамата се целуват, а блондинката изглежда истински влюбена в колегата си.

За мнозина това е чисто предателство на Трифонова към мъжа ѝ. Тя е професионална танцьорка с внушителна кариера – 14-кратна шампионка на България, 5-кратна шампионка на Ирландия и дори влиза в топ 12 на световно първенство. Именно покрай танците среща голямата си любов – ирландеца Елвин – също танцьор, с когото създават семейство. Историята им звучи като приказка – предложение за брак в Париж, сватба в Мароко и две деца – малката Катрин на 2 и бебето Кристофър на годинка. До 2024 г. живеят в Ирландия, докато баща ѝ не ги убеждава да се преместят в България и да се включат в семейния бизнес – ресторант в Поморие. Елвин оставя всичко, за да последва любимата си. Тогава се появява телевизионното изкушение "Хелс Китчън“. Когато "червеният отбор“ на Десислава посещава семейството ѝ, Елвин я посреща с цветя и целувки. Днес обаче Трифонова се държи сякаш е свободна жена, пише hotarena.

След излъчването на компрометиращите кадри Елвин е изтрил всички общи снимки с Десислава от социалните си мрежи, оставяйки единствено тези с децата им. Каква ще е развръзката след възникналите чувства между Трифонова и Събков, предстои да видим.