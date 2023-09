Музикална легенда стана на 80

© Легендата от Pink Floyd Роджър Уотърс стана на 80 години! Музикантът, считан за един от най-великите в историята, от вчера вече е в клуба на 80-годишните.



Юбилеят на обичаният артист бе почетен от бившата му група с пост в социалните мрежи, гласящ: "Роджър Уотърс става на 80 и вдигаме чаши за страхотните неща, които създадохме заедно преди толкова много години."



Тази година Уотърс записва нови версии на всички песни от легендарния The Dark Side of the Moon в албума The Dark Side of the Moon Redux, който се очаква да излезе на 6 октомври 2023.



Джордж Роджър Уотърс е роден на 6 септември 1943 в Грейт Букъм, Англия. Син е на учител и внук на миньор. На двегодишна възраст семейството му се премества в Кембридж. Именно там той се среща с бъдещите членове на Флойд Сид Барет и Дейвид Гилмор. С Ник Мейсън и Ричърд Райт пътищата им се пресичат в Лондон, където е формирана и великата рок група Pink Floyd през 1965.



Уотърс е част от Флойд от самото й формиране, като до напускането на Барет през 1968 той е в ролята на басист, помага с вокали и клавири. По-късно става главния творчески двигател на групата - основен текстописец и концептуален водач на Pink Floyd до бурното си напускане през 1985.



През 1990 Уотърс организира един от най-големите рок концерти в историята. The Wall - Live in Berlin (Стената - На живо в Берлин) е посетен от 450 000 души. Вписан е в американската Рокендрол алея на славата (1996) и британската Музикална алея на славата (2005) като член на Pink Floyd. През '05 е и единственото му събиране с Флойд на сцена от напускането си, по повод благотворителното събитие Live 8.