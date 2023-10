Музикант чете за патицата Доналд по време на концерт, публиката си излезе

© Роджър Уотърс разгневи феновете си на първия си концерт от юни насам. В неделя легендата от Pink Floyd получи много критики от публиката, като даже някои си излязоха от шоуто. Източници твърдят, че виждайки тръгващите си хора, Уотърс ги е напсувал.



Лондонският спектакъл имаше за цел да представи за пръв път новата версия на Dark Side of the Moon, която Уотърс издаде на 6 октомври 2023. Феновете обаче не подозираха, че ще станат свидетели на много повече. Според Daily Mail, 80-годишният музикант прекарал час в четене на откъси от неиздадената си книга "Тъмната страна на Луната: Мемоарите на един хилав тъпанар".



Уотърс чел от лаптопа си, докато седял на бюро на сцената. Една от историите, които споделил била за патица на име Доналд, а разказът за домашния любимец се проточил цели 20 минути.



"Друга история започна обещаващо като спомен за бившия член на Флойд Сид Барет, но не разкри нищо повече от многото песни, котио Барет написал, както и невинната аура, която носел", сподели писателят от Times Уил Коджкинсън в ревю на шоуто.



Отегчена, раздразнена и объркана, публиката започнала да си говори помежду си. Това предизвикало бурна реакция у Уотърс, който им казал "да се разкарат" и ги напсувал, което пък накарало мнозина да напуснат залата.



Според някои, музикантът информирал публиката в началото на спектакъла, че ще е разделен на няколко части, така че тези, които изтърпяли историите станали свидетели на страхотно шоу. Британецът открил музикалната част с нова песен на име "The Bar", последвана от алтернативна версия на "Mother" от албума "Стената". След това той и групата му изпълнили The Dark Side of the Moon Redux от край до край.



В края на шоуто музикантите получили овации на крака.



Фенове на Флойд обсъждат спорното представление в интернет, като някои се застъпват за Уотърс, а други напълно разбират недоволството на част от публиката.



"В крайна сметка хората са получили това, за което са си платили - изпълнение на новия албум, вътрешен поглед от живота на звездата, плюс чисто нова песен, изпълнена за пръв път. Звучи ми като страхотна вечер, но всеки си има вкус", пише един фен.