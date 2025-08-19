Новини
НАСА откри нова луна
Автор: Лора Димитрова 22:50
©
Космическият телескоп "Джеймс Уеб" е забелязал нова малка луна, обикаляща около Уран, предаде PBS.

По информация на НАСА луната е широка 10 километра и е била забелязана от камерата на телескопа в близката инфрачервена област по време на наблюдения.

Поради своята слабост и малки размери спътникът на Уран не е бил открит по-рано - дори се е изплъзнал на космическия апарат Вояджър 2 по време на прелитането му преди около 40 години.

Уран има 28 известни луни, кръстени на герои от Шекспир и Александър Поуп. Около половината са по-малки и обикалят около планетата на по-близко разстояние. Това най-ново допълнение, все още безименно, увеличава общия брой на луните на планетата до 29.








