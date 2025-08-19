ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|НАСА откри нова луна
По информация на НАСА луната е широка 10 километра и е била забелязана от камерата на телескопа в близката инфрачервена област по време на наблюдения.
Поради своята слабост и малки размери спътникът на Уран не е бил открит по-рано - дори се е изплъзнал на космическия апарат Вояджър 2 по време на прелитането му преди около 40 години.
Уран има 28 известни луни, кръстени на герои от Шекспир и Александър Поуп. Около половината са по-малки и обикалят около планетата на по-близко разстояние. Това най-ново допълнение, все още безименно, увеличава общия брой на луните на планетата до 29.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-богатият човек в Европа има 178 милиарда долара
16:49 / 19.08.2025
Пантера дебне селската хижа на Чарлз III и Камила
16:00 / 19.08.2025
Моноспектакълът "Нашенец" на Мариус Куркински гостува в Бургас
15:37 / 19.08.2025
Нашенка разведе голяма турска звезда
15:33 / 19.08.2025
Дефицитът на витамин D отключва автоимунни заболявания
15:27 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село
12:49 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета