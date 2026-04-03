НАСА сподели 360° видео от грандиозния момент, в който ракетата Artemis II излетя от Флорида.

Можете да го разгледате, като просто използвате сензорния си екран или мишката, за да видите изстрелването от различни ъгли, ако имате VR очила, също можете да се насладите на впечатляващия момент от излитането на ракетата.

След месец закъснения НАСА най-накрая се отправи на първата си мисия за изследване на Луната от повече от 50 години насам.

Мисията Artemis II на американската космическа агенция изпрати четирима астронавти на пътешествие от над половин милион мили около Луната, като ще ги отвежда по-далеч в космоса, отколкото всеки друг човек преди тях.

По-рано днес двигателите на к

осмическия кораб Orion бяха включени успешно и четиримата астронавти от мисията напуснаха околоземна орбита.

Двигателите на капсулата работеха в продължение на 5 минути и 50 секунди за така нареченото транс-лунно инжекционно горене. Това ускори капсулата до 30 хиляди километра в час, а разстоянието от Земята вече е близо 6 хиляди километра и продължава да се увеличава. До достигане на Луната остават около 384 хиляди километра.