НМА "Проф. Панчо Владигеров" подготвя голям концерт в Бургас

© Именити преподаватели, музиканти и студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ ще презентират дейността на висшето учебно заведение в Бургас на 16 март със специален концерт на Биг бенда на Музикалната академия с художествен ръководител Михаил Йосифов от 18.30 часа в Културен дом "НХК“, съобщиха от Общината.



На събитието са поканени младите бургаски таланти от Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“, жителите и гостите на града, които ще се срещнат с именити преподаватели и музиканти, сред които големия наш китарист проф. д-р Цветан Недялков, известния басист проф. д-р Иван Стоянов и тромпетистът с многобройни почитатели у нас и в чужбина Михаил Йосифов.



Биг бендът на НМА "Проф. Панчо Владигеров“ е един вечно млад по възраст и дух оркестър. С дързост, любопитство и енергия младите музиканти се гмуркат в дълбоките води на жанра биг бенд – най-богата форма на джаза. В различни състави през годините, Биг бендът, ръководен от тромпетиста и композитор Михаил Йосифов, има многобройни участия, сред които концерти за откриване на две от изданията на фестивала A to JazZ (2017 и 2019), концерт в рамките на Шестото издание на Music Elevator през 2021 г. – инициатива, създадена да подкрепя съвременната българска музикална сцена. С програмата си "Брас разходка по Коледа“, Биг бендът се включи в честването на 100-годишнината на НМА "Проф. Панчо Владигеров“ – юбилей, отбелязан с три концерта в програмата на Новогодишния музикален фестивал през 2021 г. През 2022 г. съставът беше поканен да гостува отново от продуцентите на Фестивала с концерта "Let It Snow“, като към тях се присъедини и Студентския струнен оркестър с диригент Райчо Христов.



Преди големия концерт в Културния дом на НХК, от 14.00 до 16.00 часа завеждащият катедра "Поп и джаз изкуство“ към Вокалния факултет на Академията проф. д-р Цветан Недялков и колегите му ще представят специалностите в музикалната Алма матер и възможностите, които се откриват пред младите музиканти. Презентациите ще прераснат в открити уроци и майсторски класове, където талантливите тромпетисти, китаристи и басисти ще почерпят от опита и сръчностите на утвърдените виртуози.



Вече на 101 години, днес НМА е международно призната образователна институция, чиито педагози и възпитаници са част от елита на световната музикална сцена.



За реализацията на завършилите студенти в катедра “Поп и джаз изкуство" е достатъчно да се споменат имената на Васил Найденов, Георги Христов, Веселин Маринов, Васил Петров, Владимир Ампов-Графа, Десислава Добрева, Борис Солтарийски, Белослава, Маргарита Хранова, Петър Чернев, Мая Нешкова, Христо Кидиков, Михаил Йончев, Йордан Марчинков, Нели Рангелова, Силвия Кацарова, Ваня Костова, дует Ритон, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Кичка Бодурова, Богдан Томов, Камелия Воче, Панайот Панайотов, Венета Рангелова, Росица Ганева, Станислав Сланев-Стенли и др. Сред големите инструменталисти, преминали през НМА са Стоян Янкулов-Стунджи, Цветан Недялков, Иван Стоянов, Кристиян Иванов, Евгени Йотов, Михаил Йосифов, Веселин Веселинов-Еко, Васил Пармаков, Димитър Ковачев-Фънки и много др.



Билети за концерта на Биг бенда може да намерите на касата на НХК. Редовният билет е на цена 10 лв., а за пенсионери – 6 лв.



Повече информация за концерта може да получите на телефон: 0894 898 098.