ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|NOVA изненадаха с водещ на най-новото си предаване
Домакин на снимките на българската версия на "The Floor" е един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа, разположен в Нидерландия.
Участниците в предаването ще премерят сили на гигантски LED под, разделен на 100 равни полета, всяко от които е заето от един от играчите и представлява конкретна област на знанията му. Целта на състезателите е да завладеят целия под и да грабнат голямата победа. Опонентите ще се изправят един срещу друг в дуели по различни теми, разпознавайки поредица от изображения или думи. Победителят във всеки от тях ще избира дали да продължи с опитите си да разшири своята територия, или да остави “The Floor" да избере нов претендент за битката.
В края на всеки епизод двамата участници с най-много завладени територии ще влязат в допълнителен дуел, който ще носи по гарантирани 2000 евро на всеки победител. Накрая на сезона последният оцелял, който успее да грабне владенията на всички останали, ще спечели наградата от 30 000 евро.
"The Floor" е един от най-бързо развиващите се формати на телевизионния пазар. Най-новите страни, които излъчват световния хит, са България, Естония и Латвия, с което глобалният обхват на формата достига до 25 територии и продължава да расте. Наскоро предаването отбеляза силни премиери в Австралия, Полша и Испания. Играта продължава да печели аудитория в цял свят, благодарение на интелигентната си концепция и отличителна идентичност. Форматът "The Floor“ e създаден в Нидерландия през 2023 г. от Talpa Studios. В САЩ холивудският актьор Роб Лоу е водещ на предаването, което има заснети вече пет сезона.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1235
|предишна страница [ 1/206 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:22 / 03.10.2025
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
09:03 / 03.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:59 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:59 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
20:19 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета