ABC.
Престижният университет Цинхуа, където Ян е учил и е работил като професор, заяви в изявление, че физикът е починал от заболяване, без да разкрива повече подробности.
"Професор Ян е един от най-великите физици на 20-ти век, направил революционен принос за развитието на съвременната физика“, се казва в изявлението, като се хвали приносът му за научните и образователни развития на Китай.
Джъннин Ян печели Нобелова награда през 1957 г. заедно с Цунг-Дао Лий за изследването им на така наречените закони за четност, довели до "важни открития относно елементарните частици“, според уебсайта на Нобеловата награда. Те са първите родени в Китай носители на Нобелова награда за физика.
В речта си на Нобеловия банкет по това време той каза, че е толкова горд с китайското си наследство, колкото е и отдаден на съвременната наука, част от човешката цивилизация със западен произход.
"Изпитвам съзнанието за факта, че в повече от един смисъл съм продукт както на китайската, така и на западната култура, в хармония и в конфликт“, според речта му, споделена на уебсайта на Нобеловата награда.
Ян е известен и с теорията си на Ян-Милс, разработена заедно с американския физик Робърт Милс.
Роден през 1922 г., Джъннин Ян е израснал в кампуса на Цинхуа, където баща му е бил професор по математика. След като завършва бакалавърската си степен, той получава магистърска степен от Цинхуа.
Физикът се записва в Чикагския университет в Съединените щати, за да получи докторска степен през 1946 г. и е силно повлиян от италиано-американския учен Енрико Ферми, който е спечелил същата Нобелова награда през 1938 г.. По-късно става професор в Института за напреднали изследвания в Принстън.
През 1986 г. той става изтъкнат професор в Китайския университет в Хонконг, на който щедро дарява много от своите награди и статии, включително Нобеловата награда. От 1999 г. работи като професор в Цинхуа.
Според репортаж на официалната китайска информационна агенция Синхуа от 2017 г., Ян е получил американско гражданство. Той каза, че по онова време това е било болезнено решение, за което баща му не му е простил. Той се отказал от американското си гражданство през 2015 г., заявявайки, че това е красива страна, която му дава добри възможности за изучаване на наука.
На уебсайта на Нобеловата награда се казва, че физикът има три деца.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.