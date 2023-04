© Бил Хейли и неговите комети озариха небето на глобалната поп култура с метеоричен нов звук, когато записаха "(We're Gonna) Rock Around the Clock" в Ню Йорк на този ден в историята, 12 април 1954 г., пише Fox News.



Тя стана първата хитова песен на рокендрола - от двете страни на Атлантика.



"Rock Around the Clock“ оглави класацията за сингли на Билборд в САЩ за невероятните осем поредни седмици през лятото на 1955 г. и беше голям хит в Обединеното кралство по-рано същата година.



"Направихме го премиерно“, каза Хейли пред списание Rolling Stone през 1967 г.



"Сложихме кънтри и уестърн заедно с ритъм енд блус и това беше рок. Първите три години бяха наши, всички наши, докато [Елвис] Пресли не се появи.“



"Това не беше първият запис на "Rock Around the Clock“, нито пък първият рокендрол запис на Бил Хейли“, пише музикалният учен Дейвид Дийкън-Джойнър за Библиотеката на Конгреса.



"Това обаче беше сеизмичното събитие, което даде началото на рок революцията.“



12-тактовата блус мелодия с подскачащ бас ритъм и блестящо китарно соло, която ще се превърне в подпис на жанра, е първата рок песен, чута от милиони хора по света.



"Rock Around the Clock" е записан като последваща мисъл за Decca Records в Pythian Temple Studios, 135 West 70th St. в Upper West Side на Манхатън.



Сесията е била "подгот вена не за запис на "(We're Gonna) Rock Around the Clock“, а на песен, наречена "Thirteen Women (and Only One Man in Town)“, съобщава History.com.



"На групата отне почти цялата им планирана сесия, за да вземе използваема версия на "Thirteen Women“… Тъй като времето изтичаше и нямаше шанс за удължаване на сесията, Хейли и неговите Комети бяха нетърпеливи да запишат песента, която свиреха живейте много месеци до ентусиазиран отклик на публиката."



Тази песен, "Rock Around the Clock", е записана само в два дубля, които "по-късно са синхронизирани и миксирани на трета лента" от продуцента Милт Габлър, пише Дийкън-Джойнър.



Това беше забележително инженерство за времето си.