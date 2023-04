На 18 май в Кан: Изкуственият интелект ще подмлади Харисън Форд с 40 години

© Петият филм от поредицата за приключенията на Индиана Джоунс ще бъде представен на 76-ото издание на кинофестивала в Кан, предадоха Асошиейтед прес и АФП, като цитираха организаторите на събитието. Продукцията се казва "Индиана Джоунс и часовникът на съдбата" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") и ще бъде показана на 18 май. Кинофорумът също ще отдаде почит на 80-годишния Харисън Форд и филмовата му кариера.



Премиерата на "Индиана Джоунс 5", режисиран от Джеймс Манголд, ще бъде петнадесет години след тази на "Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп" от 2008 година. Филмът ще излезе в киносалоните в края на месец юни. В края на миналата година стана ясно, че в "Индиана Джоунс и часовникът на съдбата" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) ще видим нещо, което не сме очаквали - млада версия на Харисън Форд.



Разбира се, не в целия пети филм, а само за откриващите сцени, които трябва да ни дадат предисторията за случващото се. И съвсем разбираемо, едно от най-интересните неща е как точно е подмладен актьорът. Това не е първият филм, в който е използвана подобна технология - в The Irishman Робърт де Ниро и Ал Пачино бяха подмладени с помощта на иновативна компютърна технология.