На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
©
Тя е християнска мъченица, живяла през III век във Витиния (Мала Азия).
Според нейно житие тя била дъщеря на знатни и богати родители езичници и била сгодена за момък на име Елевсий, който също бил езичник от знатен род. Отказала обаче да се омъжи за него, тъй като била християнка и не искала да свърже живота си с идолопоклонник. Елевсий се опитал да я убеди да се отрече от вярата си, но молбите му били безуспешни.
Когато научил за случилото се, бащата на Юлиания се отнесъл към нея с голяма жестокост и я дал да я съди Елевсий, който по онова време бил управител. По негово нареждане Юлиания била подложена на многобройни мъчения, но не се отрекла от вярата си.
Мнозина (според житието – 630 души) от свидетелите на изтезанията също приели християнството, впечатлени от духовната сила на Юлиания, която оставала непреклонна пред своите мъчители. Всички те били посечени с меч. Накрая самата Юлиания също била обезглавена. Това станало около 290 г.
Счита се, че нейното име и деяния се свързват най-вече с целомъдрието.
Имен ден днес празнуват: Юлиана, Юлиан, Юли, Юлия, Юлиян, Юлияна, Юлка.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
22:01 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:54 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:24 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:15 / 20.12.2025
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев
17:40 / 19.12.2025
YouTube се срина
17:11 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.