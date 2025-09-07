Новини
На 22 тя задмина майка си по красота
Автор: Екип Burgas24.bg 10:31
С времето всички звездни деца стават все по-интересни за медиите и публиката, особено когато родителите им не ги навират в социалните мрежи ежедневно. Така е и с Рая, дъщерята на бившата миска Ивайла Бакалова и бизнесмена Румен Гайтански - Вълка. Младото момиче е има поразителна прилика с родителите си, но е по-красива от майка си.

Рая е вече на 22 години и е истинска красавица. За разлика от много популярни наследнички, които се наблъскаха с филъри и силикон още преди пълнолетието си, щерката на Ивайла е напълно естествена. Явно Бакалова се е справила добре с възпитанието на наследницата си.

Въпреки че майка й е била една от най-красивите българки, а баща й е сред богатите бизнесмени в страната, Рая не се състезава с тях за внимание, а страни от медиите и си е заключила профилите в социалните мрежи.

"Ти не си просто дъщеря – ти си моето вдъхновение, моята нежност, моята гордост. Гледах те как растеш – смела, умна, чувствителна, силна... и зная, че светът става по-добро място, щом те има в него. Благодаря ти, че си толкова прекрасна, грижовна и нежна по-голяма сестричка на малката ни Вяра. Очите светят, когато те види, и с теб тя расте с примера на доброта, топлина и любов. Желая ти живот, който да те кара да сияеш отвътре. Любов, която да ти дава крила, а не окови. Приятели, които да виждат душата ти. И смелост винаги да следваш сърцето си – дори когато пътят изглежда несигурен" – написа гордата майка по повод последния рожден ден на момичето. 

Припомняме, че Ивайла Бакалова забременя с Рая само година след спечелването на титлата "Мис България". Двамата с Румен Вълка никога не сключват брак, а се разделят малко след раждането на детето. Бизнесменът обезпечава любимата си и дъщеря им с апартамент в центъра на София и тлъста месечна издръжка от 10 000 лева, която плаща и до днес. Не е ясно дали момичето поддържа връзка с баща си, или се чуват само по празници. Румен Вълка никога не е давал интервюта, Ивайла Бакалова не говори за бившия си, а си гледа новото семейство с Веселин Денков – Брадата и дъщеря им Вяра, пише HotArena.



