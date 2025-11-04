В сряда, 5 ноември, православните християни почитат паметта на светите мъченици Галактион и Епистима, семейна двойка, превърнала се в символ на вярност, духовна сила и любов.Светиите Галактион и Епистима са живели през трети век в град Кесария в Палестина. Галактион е роден в езическо семейство, но в зряла възраст е бил кръстен и след това станал ревностен последовател на Христос.Съпругата му Епистима произхожда от благочестиво християнско семейство. Още от младостта си тя се отличавала със своята доброта, скромност и любов към другите. Двойката живяла праведно, помагайки на нуждаещите се, тя се превърнала в пример за чист и верен брак.По време на управлението на император Деций, когато започнали гонения на християни, Галактион и Епистима са били арестувани за отказ да принесат жертва на езически богове. Те били измъчвани, но не се отрекли ​​от вярата си.Светците са били мъченически убити около 252-259 г., оставайки верни на Бога и един на друг до последния си дъх.Този ден се е смятал за подходящо време за пречистване на мислите и вътрешен мир, затова нашите предци са избягвали всякакви действия, които биха могли да донесат раздор или проблеми.Започването на нови дела или подписване на важни документи също трябва да се избягва - денят не е благоприятен за вземане на сериозни решения.Кавгата, започната на този ден, може да се проточи дълго време. Обсъждането и връзките на други хора или ревността могат да доведат до недоразумения в собствения ви брак.Отказът на помощ на нуждаещите се също трябва да се избягва на този ден - Светиите Галактион и Епистима били почитани като покровители на добрите сърца, така че безчувствеността се смята за грях.Църквата учи, че съпрузите Галактион и Епистима са покровители на любовта, верността и семейната хармония. Затова на този ден жените, мечтаещи за дете, се молят на светците за дара на майчинството. Неомъжените жени трябва да се помолят за щастлив семеен живот и добър съпруг, а семейните двойки се обръщат към светците с молитви за запазване на любовта, прошката и доверието.Нашите предци вярвали, че 5 ноември "обобщава резултатите от предходните месеци“ и е време за размисъл. През този период природата утихва и хората трябва да изчистят мислите си, за да посрещнат зимата с мир в сърцата си.