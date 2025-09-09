ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|На 51 тя стана модел
Това сподели фолкдивата Таня Боева и допълни, че записва и нови песни. "Не работя с дадено студио, а с различни аранжори и композитори, записвам с Даниел Ганев, Деян Асенов и Боби Павлов и подготвям няколко нови песни“, вещо разказва изпълнителката на песента "Полудяваш ли".
"Пътувам навсякъде със семейството си, не се разделяме нито със съпруга ми, нито със сина ни Росен и постоянно сме заедно. Така се зареждам, но още повече се зареждам, като видя какво правя за хората и колко щастливи са те от музиката ми“, на един дъх разказва фолкпевицата, която настоява още, че не се чувства уморена от наситения с участия летен сезон.
"Много ме търсят като известно лице да популяризирам продуктите им. Явно хората ме харесват физически... Истината е, че съм в топформа, не само пея, но изглеждам уникално и съм много благодарна, че в този период от живота буквално преливам от енергия", казва Таня Боева и изрежда, че до услугите й прибягват компании, които произвеждат продукти за разкрасяване, за поддръжка на кожата, козметични брандове, но и производители и вносители на дамски дрехи. "Бях дори рекламно лице на компания за бански костюми, на моите години!", сама се изумява певицата и продължава: "Канят ме да рекламирам парфюми дори, получавам и предложения да популяризирам хотели".
Фолкпевицата, която и до момента е единственият попфолк изпълнител носител на престижната първа награда "Златният Орфей", настоява, че поема ангажименти да рекламира дадени брандове само ако тя ги хареса. "В противен случай не се ангажирам, защото за мен е важно да отразявам нещата такива, каквито са. Коментирам ги, показвам ги, но не ги натрапвам на хората, оставям ги те да си решат", подчертава изпълнителката на песента "За доброто старо време“. И допълва:
"Явно живеем във век, в който напредването на възрастта вече не е порок, а привилегия. Та затова може би аз моделствам на почти 52 години!", пише "България Днес" .
|Още по темата:
|общо новини по темата: 938
|предишна страница [ 1/157 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хванаха Боби Манекена в измама
10:17 / 09.09.2025
Гринго на Софка с нова любов, доста по-млада от него
10:04 / 09.09.2025
Участничка от "Игри на волята": Не исках да изглеждам тъпа кифла,...
10:04 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
08:42 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
08:35 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета