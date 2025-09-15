На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб

© Камелия срази с перфектно тяло на едно от последните си участия. Певицата, която през януари ще празнува 55-тия си рожден ден, се беше пременила с минижуп. Тоалетът едва покриваше задните й части, иначе в горната си част беше с поло и дълги ръкави.



Видно е, че огненото момиче на попфолка все още е в топ форма. Затова и смело залага на оскъдни тоалети не само за фотосесии и клипове, а и за сценичните си изяви, пише HotArena