На 56 е готова да стане майка за първи път
©
Два пъти разведената звезда от "Приятели“, на 56 години, публикува мила снимка в социалните мрежи на усмихнат Къртис, държащ бебе по време на празниците - а приятели казват, че тя сериозно обмисля осиновяване.
Запознати твърдят, че първоначално двойката не е обмисляла идеята да има семейство, предвид възрастта и миналите неуспехи на Джен да има дете, което дори е поставило под въпрос зараждащата се любовна връзка.
Източници твърдят, че Къртис е събудил отново желанието си да бъде майка и въпреки първоначалните си колебания, сега е напълно отдадена на идеята.
"В началото беше трудно, защото Джим винаги е искал още едно дете, а Джен прекара години в примиряване с факта, че майчинството не е в плановете ѝ и тя наистина се беше примирила с това“, каза източникът.
Сега те са се влюбили толкова лудо, че не могат да не говорят за това какво би било да имат семейство заедно“, сподели вътрешен човек.
Това е първата сериозна връзка на Анистън, откакто се раздели с втория си съпруг Джъстин Теру през 2018 г., а тя официално обяви романса в Instagram с публикация през ноември по случай 50-ия рожден ден на Къртис.
Що се отнася до осиновяването на дете, "всички казват на Джен, че трябва да го направи, че ще бъде най-прекрасната майка и че не е твърде късно сама да изпита майчинството“, сподели източник.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.