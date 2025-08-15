ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 56 шик и по бански
56-годишната изпълнителка певица, че е в невероятна форма по бански и слага в малкия си джоб доста млади колежки - не само гласово, но ги "бие“ и по изваяно тяло.
Тя показа, че може да изглежда шик и по бански с предизвикателните снимки, за да привлече повече внимание към най-новия си проект.
"Мили мои, често ме питате кога ще чуете нещо джази в мое изпълнение. Ето голямата новина - на 4 септември ще бъдем в джаза заедно с моята голяма вдъхновителка Камелия Тодорова и талантливата във всички посоки Милица Гладнишка! Един съвместен концерт, който така ме вълнува, че трудно оставам на едно място“, заяви Есил Дюран.
