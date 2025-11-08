На 61 той отслабна с близо 30 кг и изглежда чудесно
©
Кроу отдава промяната основно на ограничаването на алкохола.
"Обичам да пия — това е част от културата ми и като човек от работническа класа го приемам като право“, пошегува се той.
Все пак актьорът призна, че с годините започнал да разбира границите си:
"Ако реша да изпия чаша вино на вечеря, ще е наистина хубаво вино. Опитвам се да не пия просто ей така, без повод.“
Освен промяната в начина на живот, Кроу използвал и терапия чрез платформата Ways2Well, която му помогнала да се справи със стари травми. Инжекциите, които получава в раменете и коленете, значително намалили възпаленията.
"Преди година артритът ми беше много тежък, но сега е намалял с около 70%, а на места дори с 90%“, разказа той.
Кроу подчерта, че подхожда внимателно и не търси бързи резултати:
"Искам това да бъде дългосрочна промяна. Ways2Well се оказа чудесно решение – облекчи болките ми и ми позволи да тренирам, без да страдам след това.“
Макар да признава, че на 61 "все още трупа нови травми“, актьорът заяви, че се чувства отлично и е готов за нови роли.
"Нюрнберг“ вече събира похвали от критиците и вероятно ще донесе на Кроу нова номинация за "Оскар“. Филмът проследява истинската история на следвоенните процеси срещу нацисткото ръководство, като противопоставя американския психиатър Дъглас Кели (Рами Малек) и Гьоринг – дясната ръка на Хитлер, пише БГНЕС
Още по темата
/
Коварна болест преобърна живота му пред 7 години, но не го сломи. Говори бавно, но цели 21 езика
15:18
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
13:43
Тя е бляскава и на 54
13:42
Още от категорията
/
Почина известен режисьор
09:47
Зуека с нова визия
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зуека с нова визия
16:29 / 07.11.2025
Венета Райкова: Ще се върна, когато му дойде времето
15:58 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:45 / 07.11.2025
Един от най-обичаните актьори се разхожда с болногледач
12:43 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.