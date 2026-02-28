На 87 класната на Веселин Маринов не се спира
Интересите на читателите са насочени основно към художествената литература от чужди и български автори. Фондът на библиотеката се обновява непрекъснато с най-нови и търсени заглавия и вече има 31 000 тома. Част от тях е заемала за четене през изминалата година и класната на Веско Маринов.
Петка Стоянова е сред учителите, които човек трудно може да забрави, разказват местните. Тя е преподавала литература в ЕСПУ "Девети септември“ в Полски Тръмбеш на стотици ученици няколко десетилетия. Новата сграда на гимназията в града, която вече носи името СУ "Цанко Церковски“, е била открита навремето от съпруга ѝ Иван Гъджулов, дългогодишен директор, вече покойник.
Преди време се разбра, че Петка е писала предимно четворки на ученика си Веселин Маринов. Въпреки това той увековечава спомена за класната в книгата си "От любов“. Там с вълнение разказва как за пръв път е вдигнал ръка в час по литература при другарката Стоянова на разказа "Песента на Солвейг“ от Йордан Йовков и вече години неговите томчета са настолното му четиво. Петка Стоянова е завещала духа на будителите на своите ученици, пише "Ретро".
