На 87 той се завръща по телевизията

"На 2 септември си бяхме само двамата с Вихра вкъщи. Не излязохме на заведение, понеже времето беше много горещо. Хапнахме и изпихме по чаша вино за мое здраве. За съжаление, децата и внуците не можаха да дойдат, тъй като си имаха други ангажименти", сподели ветеранът в разговор с наш репортер. И допълни, че и той, и половинката му са в добро здраве и се наслаждават на живота.
Само седмица преди личния си празник Петър Вучков имаше и служебен ангажимент. Една от водещите компании за хранителни добавки го поканила да участва в рекламата на хитовия си продукт за кости и стави. Видеото бе заснето в студио, а дипломирания актьор влезе в обичайната си роля на водещ на телевизионно състезание. Рекламата се завърта по телевизиите още от началото на следващата седмица, научи "Уикенд".
