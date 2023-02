На 94 г. почина легендарен композитор

© На 94-годишна възраст почина легендарният композитор Бърт Бакарак, съобщава Би Би Си. Той е издъхнал в дома си в Лос Анджелис от естествени причини, посочва издателят му Тина Браусам.



Бакарак е един от емблематичните композитори на 20-и век. Той е написал хитове като I Say A Little Prayer, Walk On By и What The World Needs Now Is Love.



През дългогодишната си кариера Бакарак има 73 хита, достигнали челни позиции в американски музикални класации, и 52 песни - включени в британски чартове.