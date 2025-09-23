Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
Автор: Екип Burgas24.bg 10:28Коментари (0)134
©
Един от най-нацепените БГ ергени - Валери Григоров, помести тези дни клипче как шляпа бос по асфалтирана пътека близо до местността Бай Кръстьо на Витоша, пише България Днес. Бившето гадже на Мария Бакалова върви бодро и си свирука, демонстрирайки, че не дава пет пари за знаменитата си екслюбима.

Цяло лято каскадьорът и риалити герой се забавляваше на макс и си вдигаше адреналина със скокове с парашут и от яхти в открито море, както и с препускане с мотори в пресечени местности.

Наследникът на шампионката Мария Гроздева обяви във видеото, че е щастлив с това, което има, и го очакват още много приключения.



Още по темата: общо новини по темата: 1077
23.09.2025 Иван Юруков харчи целия си хонорар от участието си в "Трейтърс: Игра на предатели"
23.09.2025 Биляна Гавазова с изненада за мъжа си
23.09.2025 Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в Рая"
23.09.2025 Участник в "Игри на волята" бил боклукчия
23.09.2025 Смърт преобръща живота на Владо Карамазов
23.09.2025 Тя е на 15, той на 37, когато се женят, той все още е в брак с друга
предишна страница [ 1/180 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
Присила Пресли с интимни подробности за брака на Лиса Мари и Майк...
09:07 / 23.09.2025
Чарлз III копнее да прегърне отново Хари
09:20 / 23.09.2025
Парите идват при тези зодии днес
08:50 / 23.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
22:27 / 22.09.2025
Яжте по 150 грама ориз всеки ден
12:46 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Актрисата Виолета Донева е била открита мъртва в апартамента си
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: