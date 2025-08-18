Новини
На есен с нова песен - Big Brother се завръща
Автор: Екип Burgas24.bg 15:32
©
След големия си успех миналата есен, легендарното риалити шоу Big Brother ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо на 21 септември от 20:00 часа по NOVA.

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.

Новите участници в Big Brother 2025 ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра", официалният подкаст на Big Brother, се завръща с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.



Все още няма коментари към статията.
