На хоризонта се задава звездна сватба – замесени са много пари и голяма разлика в годините

© Хюма Абедин и милиардерът Алекс Сорос се сгодиха. Източници казват, че синът на Джордж Сорос е задал въпроса преди шест седмици и наскоро двойката е била забелязана да празнува щастливата новина в Италия.



"Най-добрият начин, по който мога да опиша връзката, е без усилие“, казва приятел на Абедин, който я познава повече от 15 години.



"След много бурни години за Хюма, тя е спокойна, щастлива и влюбена“, добави вътрешният човек.



Източници съобщават пред сайта Page Six, че Сорос е предложил брак на Хума с масивен диамантен пръстен, подходящ за принцеси.



Абедин, която е заклета активистка от Демократическата партия и синът на милиардера (мастит донор на Демократическата партия) Джордж Сорос бяха свързани за първи път по-рано тази година, когато дуото публикува своя интимна снимка от парижки ресторант за Свети Валентин.



47-годишната Хума стана известна на широката публика преди две години, когато имаше кратка афера с холивудската звезда Брадли Купър, който се беше запознал с политическата активистка покрай Анна Уинтур от Vogue.



Колкото до бъдещия младоженец – 38-годишният Алекс Сорос той няма предишни бракове зад гърба си, а и любовният му живот досега е бил обвит в мистерия.



Абедин е бивш заместник-началник на кабинета на Хилари Клинтън. Това със сигурност е щастливо развитие в личния живот на брюнетката, която беше омъжена за опозорения бивш конгресмен Антъни Уайнър (който се беше забъркал в сексскандал с малолетни), припомня Dnes.bg. Те бяха женени от 2010 до 2017 г. и имат 12-годишен син.



Един бивш старши помощник на Клинтън казва пред Page Six за двойката: "Това е класическа двойка от света на Клинтън. Алекс е перфектният мъж за Хюма.“



Абедин отдавна е смятана за "втора дъщеря“ на Хилари, а бащата на Алекс, Джордж Сорос – който направи парите си в хедж фондове и има състояние от 6,7 милиарда долара според Forbes, е един от 10-те най-големи дарители за президентската кампания на Хилъри през 2016 г., като допринесе с повече от ,5 милиона за кампанията.



"Развълнуван съм за нея“, каза преди това приятел на Абедин пред Page Six за връзката ѝ със Сорос. "Тя работи толкова много и заслужава щастие. Просто се надявам да е щастлива – тя е преживяла толкова много.“



Счита се, че сгодената двойка се е запознала чрез обща приятелка, която излиза с един от братовчедите на Алекс.



Преди това източник каза пред Page Six за Алекс следното: "Алекс започна да става политически по-активен преди 10 години, когато все още завършваше колеж. Той започна да организира собствени събития, не само за семейство Клинтън, но и за кандидати за Конгреса. Той буквално е израснал с баща си като домакин и е най-големият демократичен дарител в американската политика.“