По-малко от месец след завръщането си в Благоевград, две от тризначките - Вяра и Надежда са изразили силно желание отново да заминат за Лондон. Близначките са споделили видео в социалните мрежи, в което заявяват, че в България не им не им харесва, съобщава Plovdiv24.bg. Те се прибраха в България около 20 март 2026 г., след като бяха "евакуирани" от Лондон с помощта на българското посолство .

Припомняме, че малко преди принудителното им прибиране в България, Вяра и Надежда предизвикаха огромен скандал в Лондон. По време на официална служба в Уестминстърското абатство, на която присъстваха британското кралско семейство и европейски монарси, двете смутиха присъстващите с неадекватно поведение и викове под прозорците на храма.

Близначките прекарват голяма част от времето си в обиколки из Благоевград и околностите, в гледане на телевизия и готвене, пишат от HotArena.