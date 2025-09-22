Над 10 000 хотела завеждат дело срещу Booking.com

© Над 10 000 европейски хотела се присъединиха към колективен иск срещу онлайн платформата Booking.com, след като години наред на собственици на хотели им е било забранено да предлагат по-ниски цени на собствените си уебсайтове, предаде Travel Tomorrow.



Асоциацията на хотелите, ресторантите и кафенетата в Европа (HOTREC), заяви, че собствениците на хотели търсят обезщетение за загубите, понесени между 2004 и 2024 г. поради така наречените клаузи за "най-добра цена“. Booking.com въведе клаузите, за да се бори с така наречените "безплатни“ резервации – случаи, при които клиент намира хотел чрез платформата, но след това прави резервацията директно в хотела, заобикаляйки онлайн компанията.



През септември 2024 г. обаче Европейският съд обяви тази практика за незаконна, заявявайки, че платформата може да функционира добре и без ограничението. В отговор на натиска от новия Европейски закон за цифровите пазари, Booking.com се отказа от практиката.



"Европейските хотелиери отдавна страдат от нелоялни условия и прекомерни разходи. Сега е моментът да се обединим и да поискаме обезщетение“, заяви Александрос Василикос, президент на HOTREC. "Тази съвместна инициатива изпраща ясно послание: злоупотребите на дигиталния пазар няма да бъдат толерирани от хотелиерската индустрия в Европа.“



През 2018 г. Белгия въведе закон, забраняващ тези клаузи, присъединявайки се към няколко други европейски държави, които вече бяха предприели подобни стъпки. Въпреки това, Horeca Vlaanderen, фламандската търговска асоциация за хотелиерството и ресторантьорството, сега участва в груповия иск за обезщетение за загуби, настъпили преди 2018 г.



Няколко хотела в Естония също изразиха интерес да се присъединят към делото срещу Booking.com. Кюли Кранер, главен изпълнителен директор на националната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите на Естония, коментира пред "Vikerhommik“, че въпреки че Booking.com продължава да бъде ключов партньор за хотели и места за настаняване в Естония, практиките, които нарушават пазара, трябва да бъдат прекратени.



HOTEC съобщи, че крайният срок за присъединяване към делото срещу Booking.com е удължен до 29 август. "Груповият иск получава огромна подкрепа“, отбеляза управляващият директор на IHA Маркус Луте.



Booking.com заяви, че не е получила официално дело. "Това е декларация от HOTREC, а не действително подаване на колективен иск“, отговори компанията. Платформата също така отхвърли обвиненията, отправени от хотелиерските асоциации, и отрече правните аргументи, позоваващи се на решението на Европейския съд.



"Нашите партньори за настаняване са напълно свободни да определят собствените си ценови и дистрибуторски стратегии и могат да обявяват стаите си на всяка платформа, която изберат“, казаха от Booking.com.



Случаят бележи важно предизвикателство за променящата се стратегия на ЕС за регулиране на цифровите платформи и техните отношения с бизнес партньори. Победа в това дело би могла да вдъхнови подобни съдебни действия, насочени към други бизнес модели, базирани на платформи, които налагат ограничителни условия на своите партньори.